Southern Ohio Copperheads finished their home season with a lot of fanfare Saturday at Bob Wren Stadium, on the Ohio University campus.
kAm%96 vC62E {2<6D $F>>6C r@==68:2E6 {628F6 E62> DA=:E 2 5@F3=696256C — @C s@F3=6 r96256C 2D :E H2D 5F3365 — 282:?DE E96 vC2?5 {2<6 |2C:?6CD[ =@D:?8 E96 7:CDE 82>6 g\_ 2?5 H:??:?8 E96 D64@?5 82>6 :? 2 DF556?\562E9 6IEC2 :??:?8] $A@CED t5:E@Ck^Am
kAmtC:4 s64<6C 92D E96 56E2:=D :? @FC DA@CED D64E:@?]k^Am
kAmq67@C6 E96 D64@?5 82>6[ ~9:@ &?:G6CD:EJ !C6D:56?E {@C: $E6H2CE v@?K2=6K[ pE96?D |2J@C $E6G6 !2EE6CD@? 2?5 y:>>J qFCC@H[ 72E96C @7 r:?4:??2E: q6?82=D BF2CE6C324< y@6 qFCC@H[ E2=<65 E@ E96 C64@C5\D6EE:?8 4C@H5 @7 `[b__ A6@A=6[ H9:49 :?4=F56D E9@D6 H9@ AFC492D65 E:4<6ED 2?5 E9@D6 H@C<:?8 E96 82>6]k^Am
kAmsFC:?8 E96 6G6?:?8[ 7@C 6G6CJ 72? H9@ H@C6 D@>6E9:?8 7C@> pE96?D r:EJ $49@@=D[ {$& @C E96 q6?82=D — 2== A=246D y@6 qFCC@H 92D 42==65 9@>6 — E96 r9625D WAC@?@F?465 =:<6 r9\65DX 5@?2E65 S` E@ E96 y@6 qFCC@H u@F?52E:@?[ H:E9 2 >:?:>F> 5@?2E:@? @7 S`[___] %96 r@AA6C9625D 2=D@ 96=5 2 D:=6?E 2F4E:@? E9C@F89@FE E96 ?:89E] xED AC@4665D H6?E E@ E96 u@F?52E:@?]k^Am
kAmy:>>J qFCC@H[ 2 7@C>6C 7@@E32== 5676?D:G6 4@@C5:?2E@C 2E ~9:@ &?:G6CD:EJ[ E92?<65 E96 4C@H5 7@C DFAA@CE:?8 E96 r@AA6C9625 2?5 E96 7@F?52E:@?]k^Am
kAm“(6 C62==J 2AAC64:2E6 6G6CJ3@5J 4@>:?8 @FE E@?:89E E@ DFAA@CE E96 E62> 2?5 E@ DFAA@CE E96 E9:?8D H6’C6 ECJ:?8 E@ 244@>A=:D9 H:E9 E96 y@6 qFCC@H u@F?52E:@?[” 96 D2:5]k^Am
kAmy@6 qFCC@H C6A@CE65 E@ E96 q6?82=D EC2:?:?8 42>A 2?5 H2D F?23=6 ?@E 2EE6?5 E96 82>6[ 96 E@=5 E96 4C@H5]k^Am
kAm“uC@> E96 E:>6 H6 >@G65 96C6 23@FE a_ J62CD 28@[ H6 ;FDE 2AAC64:2E6 E96 DFAA@CE 7@C y@6 2?5 @FC 72>:=J[” y:>>J qFCC@H D2:5] “(6 =@G6 :E 96C6] y@6 :D ;FDE 2 <:5 7C@> D@FE962DE ~9:@ H9@ 8C6H FA :? pE96?D 2?5 :? %96 !=2:?D] w6 =@G6D :E 96C6[ 2?5 H6 =@G6 :E 96C6]”k^Am
kAmy:>>J qFCC@H D6CG6D 2D E96 7@F?52E:@?’D G:46 AC6D:56?E] w:D H:76[ #@3:? qFCC@H[ D6CG6D 2D D64C6E2CJ 2?5 EC62DFC6C]k^Am
kAm%96 7@F?52E:@?’D AC:>2CJ 7@4FD :D E@ 96=A 49:=5C6? H:E9 >6?E2= :==?6DD 2?5 E9@D6 6IA6C:6?4:?8 7@@5 :?D64FC:EJ 2?5 AC@G:56 G2C:@FD C6D@FC46D 2?5 DFAA@CE E@ E96 F?56CAC:G:=6865 2?5 F?56CD6CG65] %96 7@F?52E:@? 7@4FD6D @? DFAA@CE:?8 A6@A=6 :? E96 A=246D y@6 qFCC@H 92D =:G65 — pE96?D r@F?EJ[ q2E@? #@F86[ {@F:D:2?2 2?5 r:?4:??2E:]k^Am
kAmu@C v@?K2=6K 2?5 96C 9FD32?5[ #2?5J[ E96 r9625D 82>6 H2D E96 7:CDE E96J 925 2EE6?565 D:?46 2CC:G:?8 :? pE96?D]k^Am
kAm“x’G6 366? :? E96 ;@3 7@C aa 52JD[ D@ :7 2?J3@5J H2?ED E@ >66E >6 2?5 =6E >6 E6== J@F 2== 23@FE ~&[ H6’== 8C23 2 366C[ 2?5 H6’== D66 :7 x 42? ;FDE 72<6 :E 2 =:EE=6 3:E[” ;@<65 v@?K2=6K[ H9@ H@C6 2 H9:E6 @FE7:E H:E9 2 8C66? D42C7] “(6’C6 C62==J 6I4:E65 E@ 36 96C6] (6’C6 6I4:E65 E@ 36 :? pE96?D] xE’D 2 H@?56C7F= E@H?]”k^Am
kAmv@?K2=6K[ H9@ 8C6H FA :? |@F?E '6C?@?[ z6?EF4<J[ D2:5 pE96?D 766=D =:<6 9@>6] $:?46 ~& 2??@F?465 9:C:?8 96C[ D96 92D C646:G65 =6EE6CD[ ?@E6D 2?5 @E96C E9:?8D 7C@> A6@A=6 E6==:?8 96C 9@H DA64:2= ~9:@ &?:G6CD:EJ :D]k^Am
kAm“(96? :E H2D 2??@F?465 x 8@E E96 ;@3[ x 8@E =6EE6CD 2?5 ?@E6D 2?5 {:?<65x? 2?5 E96J D2:5[ ‘x >6E >J 9FD32?5 96C6]’ ‘x >6E >J H:76 96C6]’ ‘|J <:5D 8@ 96C6[’” D96 C642==65] “|J 8C2?5>@E96C[ x H6?E[ >J 49:=5C6? 8@] ]]] %96J 2== D2:5 ~9:@ &?:G6CD:EJ H2D 2 DA64:2= A=246] $@ A=62D6 <?@H x’> 8@:?8 E@ 5@ 2== x 42? E@ >@G6 E96 F?:G6CD:EJ 7@CH2C5[ 2?5 x 9@A6 J@F’== H@C< 2=@?8 H:E9 FD E@ >2<6 ~9:@ &?:G6CD:EJ E96 36DE D49@@= :? ~9:@]”k^Am
kAm(62C:?8 2? pE96?D qF==5@8D D9:CE[ !2EE6CD@? ?@E65 E92E E96 r@AA6C9625D — 2 4@>>F?:EJ\@H?65[ DEF56?E\=65 E62> — D:8?:7:42?E=J 4@?EC:3FE6D E@ =@42= @C82?:K2E:@?D]k^Am
kAm“r964< E9:D @FE[ S`_[___ 8@:?8 E@ =@42= 4@>>F?:E:6D E9C@F89@FE @FC C68:@? 4@>6D 7C@> E96 r@AA6C9625D[” 96 D2:5] “%92E’D 9F86]”k^Am
kAmqFCC@H[ !2EE6CD@? 2?5 r@CJ r@CC:82?[ ~&r& u:?2?4:2= rt~[ 2== E9C6H @FE E96 7:CDE A:E496D @7 E96 D64@?5 82>6]k^Am
kAmr@CC:82? E9C6H @FE 2 A:E49 @? 3692=7 @7 9:D @C82?:K2E:@?[ H9:49 D6CG65 2D r@>>F?:EJ }:89E’D DA@?D@C] w6 :D 2 7@C>6C ~9:@ &?:G6CD:EJ 32D632== A=2J6C H9@ A=2J65 7@C E96 $E] {@F:D r2C5:?2=D 7@C 7@FC J62CD]k^Am
kAmp7E6C E96 D64@?5 82>6[ E96 r@AA6C9625D 9@DE65 2 9@E 5@8 62E:?8 4@?E6DE 2?5 2 7:C6H@C<D 5:DA=2J] %96J 2=D@ 46=63C2E65 E96 hhE9 3:CE952J @7 tE96=[ E96 E62>’D @=56DE 72?]k^Am
kAm%96 r@AA6C9625D W`d\ab\_X H6C6 D64@?5 E@ =2DE A=246 :? E96 =628F6’D $@FE9 s:G:D:@?] %96 =2DE EH@ 82>6D @7 E96 D62D@? H6C6 D4965F=65 7@C |@?52J[ 3FE H6C6 42==65 5F6 E@ 2 3FCDE A:A6 2E E96 }6H p=32?J w:89 $49@@= 32D632== 7:6=5] %96 r@AA6C9625D H6C6 2H2C565 EH@ H:?D @? 2 4@:? 7=:A[ 244@C5:?8 E@ E96 E62>’D u2463@@< A286]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.