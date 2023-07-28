A federal court in Pennsylvania is considering a settlement agreement between Bob Evans Restaurants LLC and several plaintiffs —including some from southeast Ohio — who alleged the restaurant chain paid them less than minimum wage.
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