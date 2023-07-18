Southern Ohio Copperheads are partnering with The Joe Burrow Foundation to raise money for the underprivileged and underserved in Athens and southeastern Ohio.
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